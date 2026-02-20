أطلق متحف شرم الشيخ، أولى أمسيات الموسم الثقافي الرمضاني "شارع وادي القمر"، بحضور عدد من زوار المتحف وأهالي المدينة، في أجواء رمضانية اتسمت بالدفء والتفاعل.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى إطلاق الأمسية في إطار حرص المتحف على تعزيز دوره الثقافي والمجتمعي، وفتح مساحاته للتعاون مع المؤسسات الثقافية بالمحافظة، بما يسهم في تقديم تجربة رمضانية متكاملة تجمع بين التراث والفن والمشاركة المجتمعية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الأمسية بدأت باستقبال الضيوف وتقديم مشروب قمر الدين، أعقبها عرض مقطع من ذاكرة التلفزيون الرمضاني، لاستعادة لحظات من فوازير شريهان وسط تفاعل لافت من مختلف الفئات العمرية.

وأكد أن الفعاليات تضمنت أيضًا عددًا من ألعاب الشارع المصري، وكان من أبرزها شدّ الحبل، والتي شهدت مشاركة حماسية من الأطفال والكبار، في مشهد أعاد روح البهجة والتجمعات الرمضانية القديمة.

وأوضح أن إقامة خيمة رمضانية، وخصص بداخلها ركن سيناوي لتقديم الشاي والقهوة السيناوية، في تجربة عكست تقاليد الضيافة البدوية الأصيلة، وأتاحت للزوار التعرف على جانب من الموروث الثقافي لجنوب سيناء، وذلك ضمن رؤية الفعالية لدمج التراث غير المادي في الأنشطة المجتمعية.

وأشار إلى أن الأمسية تضمنت الفقرة الفنية التي تعد إحدى أبرز محطات الأمسية، بمشاركة قصر ثقافة شرم الشيخ، وقدم خلالها كورال نبض شرم باقة من الأغاني التي عكست روح الشهر الكريم، ولاقت استحسان الحضور، في إطار من التعاون الثقافي بين مؤسسات المدينة، مؤكدًا أن الأمسية أختتمت بفقرة المسحراتي التي أضفت طابعًا تراثيًا أصيلًا على ختام الفعاليات، ومن المقرر استمرار أمسيات "شارع وادي القمر" كل خميس على مدار شهر رمضان.