رونالدو يعود لقيادة النصر أمام الحزم في دوري روشن

استقر البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر على ضم مواطنه وقائد الفريق كريستيانو رونالدو إلى قائمة “العالمي” استعدادًا لمواجهة الحزم، المقررة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويأتي قرار إعادة رونالدو بعد غيابه عن اللقاء الأخير أمام أركاداج التركمنستاني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، وهي المباراة التي حسمها النصر لصالحه بهدف دون رد، ليمنح الجهاز الفني قائده قسطًا من الراحة قبل استئناف مشواره المحلي.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الجزيرة» السعودية، فإن جيسوس فضّل الاستعانة بكامل قوته الضاربة في لقاء الحزم، في ظل أهمية المرحلة الحالية من الموسم، وسعي الفريق لمواصلة الضغط على ثنائي الصدارة. كما ضم المدرب البرتغالي جميع اللاعبين الأجانب للقائمة، باستثناء إينيجو مارتينيز الذي يغيب بداعي الإيقاف.

ويدخل النصر المواجهة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق ليس ببعيد عن القمة، ما يجعل أي تعثر محتمل مكلفًا في سباق المنافسة. في المقابل، يأتي الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في المنطقة الدافئة.

عودة رونالدو تمنح النصر دفعة هجومية ومعنوية كبيرة، خاصة في ظل خبرته وقدرته على الحسم في المواجهات التي تبدو نظريًا في المتناول، لكنها تحمل دائمًا مفاجآت الدوري السعودي.