سفير أمريكا لدى إسرائيل يحذر: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن ترامب سيهاجم إيران

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن الخطوة التالية قد تكون عسكرية، وذلك خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز».

وأوضح السفير: «إذا لم يكن هناك اتفاق – والاتفاق يعني وقف تخصيب اليورانيوم النووي ومنع انتشار الصواريخ الباليستية – فلا وجود لاتفاق».

وأضاف هاكابي أن على النظام الإيراني ألا ينسى استعداد الرئيس دونالد ترامب للتدخل عسكريًا، قائلًا: «إذا كانوا لا يعتقدون أن الرئيس ترامب سيُقدم على عمل عسكري، فإن ذاكرتهم قصيرة».

وتأتي تصريحات السفير وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتهديدات من الولايات المتحدة باللجوء إلى العمل العسكري حال فشل الجهود الدبلوماسية، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي غضون ذلك، حشدت الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط، بعد أن حذر دونالد ترامب إيران من ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال مهلة لا تتجاوز 15 يومًا، وإلا «ستحدث أمور سيئة».

ووفقًا لمسؤولين سابقين في البنتاغون وخبراء في الأمن القومي، فإن هذا الحشد كافٍ لشن حملة جوية تستمر لأسابيع، كما أن حجمه وسرعته يجعلان احتمالية وقوع هجوم مرتفعة.

ويُذكّر نشر القوات بالتحركات العسكرية الأمريكية التي سبقت غزو العراق عام 2003، ويُعد أكبر من الحشد العسكري الأمريكي الأخير في منطقة الكاريبي استعدادًا للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت بيكا واسر، خبيرة الاستراتيجية العسكرية في مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث، إن «هذا حشد مماثل لما شهدناه قبيل حرب العراق عام 2003، لا سيما فيما يتعلق بالقوة الجوية».