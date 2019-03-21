حكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد الصربي السابق كاراديتش

أصدرت "محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة" التابعة للأمم المتحدة في لاهاي حكمًا اليوم الأربعاء، يقضي بالسجن مدى الحياة بحق القائد الصربي السابق، رادوفان كاراديتش - 73 عاما - وذلك بعد نحو 20 عاما من مذبحة سيربرينتشا، التي أدين بارتكابها.

وجاء الحكم في إطار نظر الطعن الذي تقدم به كاراديتش على حكم سابق بسجنه 40 عاما.

وحكم اليوم نهائي.

وأدانت المحكمة كاراديتش الذي كان يعمل أخصائيا نفسيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك أثناء حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت المحكمة إن كاراديتش أدين بتهمة القتل العمد وملاحقة مسلمي البوسنة وتهجيرهم قسريا، بالإضافة إلى مسؤوليته عن محاصرة مدينة سراييفو البوسنية على مدى 44 شهرًا وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مدينة سربرنيتشا.

كانت وحدات عسكرية تحت قيادة الجنرال الصربي راتكو ملاديتش داهمت في عام 1995 المنطقة التي كانت خاضعة آنذاك لحماية الأمم المتحدة، وقتلت نحو 8000 مسلم.

وألقي القبض على كاراديتش في عام 2008، بعد هروبه لمدة 13 عامًا، حيث كان متخفيًا في صربيا في شخصية رجل يمارس مهنة الطب البديل، وقدم للمحاكمة.