ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 104 قتلى

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم الأربعاءن أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في إقليم بابوا ارتفعت إلى 104 قتلى، بالإضافة إلى 79 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة، إن ما لايقل عن 160 شخصا أصيبوا في الفيضانات التي بدأت مساء السبت الماضي، وأدت لغمر معظم منطقة جايابورا بالمياه والطمى.

وأضاف أن ما يقل عن 40 جثة مازال لم يتم التعرف عليها، وسوف يتم دفنها في مقبرة جماعية غدا الخميس، وقد لجأ نحو 10 الأف مواطن للإقامة في أماكن إيواء مؤقتة.

وقال نوجروهو "المواطنون مازالوا يشعرون بالصدمة، ويخشون من وقوع فيضانات أخرى بسبب عدم توقف هطول الأمطار".