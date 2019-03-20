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ماي تطالب بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
لندن - د ب ا
نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 3:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مارس 2019 - 3:45 م

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها تقدمت بطلب مكتوب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل.

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