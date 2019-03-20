ماي تطالب بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو

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قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها تقدمت بطلب مكتوب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل.