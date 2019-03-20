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رئيس وزراء أستراليا: سنخفض عدد المهاجرين الذين نستقبلهم سنويا

كانبيرا - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 10:15 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مارس 2019 - 10:15 ص

أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، عن أن بلاده ستخفض عدد المهاجرين، الذين تستقبلهم سنويا وستضغط من أجل نقل المهاجرين الجدد من مدن كبيرة مكتظة إلى بلدات ريفية.

وقال موريسون، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستقلص عدد المهاجرين، الذين تستقبلهم سنويا من 190 ألفا إلى 160 ألفا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكان موريسون قد استحدث فئات جديدة من التأشيرات، التي تجبر 23 ألفا من المهاجرين المهرة على العيش والعمل لمدة 3 سنوات على الأقل في بلدات ريفية قبل أن يصبحوا مؤهلين لتقديم طلبات لإقامة دائمة، وستعرض على الطلاب الدوليين صفقات للدراسة خارج المدن الكبرى.


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