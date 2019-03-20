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بريطانيا تلقي القبض على رجل أعمال هندي متورط في عملية احتيال بـ2 مليار دولار

د ب ا
نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 2:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مارس 2019 - 2:05 م

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل الأعمال الهندي الهارب، نيراف مودي، الذي يشتبه تورطه في عملية احتيال على مصرف في الهند تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار.

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