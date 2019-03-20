بريطانيا تلقي القبض على رجل أعمال هندي متورط في عملية احتيال بـ2 مليار دولار

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل الأعمال الهندي الهارب، نيراف مودي، الذي يشتبه تورطه في عملية احتيال على مصرف في الهند تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار.