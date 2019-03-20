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رئيس كوستاريكا يدين قتل ناشط من السكان الأصليين

بوجوتا - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 2:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مارس 2019 - 2:35 ص

أدان رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو، أمس الثلاثاء، مقتل أحد نشطاء حقوق الأرض من سكان البلاد الأصليين بالرصاص في منزله، قائلا إنه "يوم مأساوي" للأمة بأسرها.

وتعرض سيرجيو روخاس، الذي شن حملة لسنوات من أجل حق شعب بريبري في استعادة الأرض التي يعتبرونها ملكًا لهم، لهجوم بالرصاص مساء أول أمس الاثنين، في إقليم ساليتري الذي يقطنه السكان الأصليون في جنوب البلاد.

وقُتل روخاس بعد فترة وجيزة من ذهابه هو وبعض النشطاء إلى مكتب المدعي العام للإبلاغ عن تهديدات ضد نشطاء حقوق الأرض ، وذلك بحسب صحيفة البايس اليومية.


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