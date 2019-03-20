وزيرة بريطانية: ماي تعتزم طلب إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي لفترة «وجيزة»

صرحت وزيرة بريطانية، بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم طلب إرجاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة، وذلك لتجنب المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة أواخر مايو.

وقالت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، في تصريحات لإذاعة "إل.بي.سي"، ومقرها لندن، :"أعرف أن رئيسة الوزراء محبطة للغاية من قرار البرلمان استبعاد الخروج في التاسع والعشرين من مارس".

وأضافت :"لا تزال (ماي) عازمة على إخراجنا من الاتحاد الأوروبي، ولذلك فأنا متأكدة تماما أن طلب التمديد (الذي من المتوقع أن تقدمه ماي رسميا اليوم) سيكون لفترة وجيزة".

ورفضت ليدسوم الرد على سؤال عما إذا كان طلب التأجيل سيكون حتى آخر يونيو، وهو الخيار التي قالت ماي الأسبوع الماضي إنه خيارها المفضل، واكتفت بالقول إن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي ستقرر.