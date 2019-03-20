قررت مدينة كيمنِتس الألمانية إلغاء احتفالاتها الشعبية التي كانت مقررة أواخر شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد عام من هجوم بسكين تعرض له رجل في الخامسة والثلاثين من عمره.

وبررت شركة CWE لدعم الاقتصاد والتنمية، التي نظمت الاحتفال خلال السنوات الماضية، إلغاء احتفال هذا العام بأنه لم يعد مجديا اقتصاديا ولا ينتظر له نفس الأثر السابق المروج لهوية المدينة وسمعتها، حسبما جاء في بيان الشركة على موقع فيسبوك، "... وذلك لأن الاحتفال أصبح مرتبطا بمقتل الشاب الألماني وما تبعه من أحداث عنف.. مما جعل سمعة الاحتفال ترتبط بشكل دائم بهذه الخلفية السلبية".

وكان الرجل المشار إليه قتل على هامش الاحتفال الشعبي للمدينة في 26 أغسطس من العام الماضي، على يد أشخاص يعتقد أنهم لاجئون، وهو ما تسبب في وقوع اعتداءات معادية للأجانب و مظاهرات يمينية والعديد من الجرائم الأخرى، بينها إبداء تحية الزعيم النازي أدولف هتلر، بالإضافة لاعتداءات على مطاعم مملوكة لأجانب.

وفي سياق متصل، يمثل مشتبه به سوري أمام محكمة كيمنتس منذ الاثنين الماضي بتهمة القتل العمد.