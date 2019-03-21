الروائي الإيطالي سافيانو يواجه قضية تشهير بسبب تصريحات مناهضة لسالفيني

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تصاعد خلاف قائم منذ فترة طويلة بين وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني والروائي اليساري روبرتو سافيانو ليصل إلى إقامة دعوى تشهير.

وقاضى سالفيني الكاتب لوصفه بـ"المهرج" و"وزير الجريمة" في تغريدة بتاريخ 19 مارس جددت النقد لسياسات الوزير المناهضة للهجرة.

وكتب سافيانو في مقال رأي في صحيفة لا ريبوبليكا: "نعم، يمكنني أن أؤكد الأنباء، سوف يتم محاكمتي. وأنا مستعد للمحاكمة عن جريمة رأي".

ورد سالفيني على تغريدة سافيانو أمس الثلاثاء قائلا: "نحن نعمل من أجل الشعب الإيطالي، وهو ينعتني بوزير الجريمة وبالمهرج".

وقال لأنصاره: "ماذا تقولون؟ هل نهديه قضية تشهير إلى جانب القبلات؟".

وحظي سافيانو - 39 عاما - بشهرة عالمية بروايته "جوموراه" التي صدرت في 2006، والتي تفضح المافيا النابوليتانية "كامورا" والتي تحولت فيما بعد إلى فيلم ومسلسل تلفزيوني ناجحين.

ويعيش تحت حماية شرطية مشددة جراء التهديدات بالقتل من المافيا وهو منتقد صريح للحكومة الشعبوية الإيطالية وكذلك بطل لسياسات الباب المفتوح الخاصة بالهجرة.

وكتب سافيانو في لا ريبوبليكا: "سالفيني أنت وزير ولكنني فخور أنني سأتمكن من الشهادة (في المحكمة)، بأفكاري وبازدرائي السياسي والإنساني تجاهك وتجاه حزب".