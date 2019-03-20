إيران تعلن إطلاق الآلية المالية الإيرانية المتناظرة مع نظيرتها الأوروبية

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إطلاق الآلية المالية الإيرانية للتجارة مع أوروبا، المتناظرة مع الآلية المالية الأوروبية للتجارة مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن همتي القول إنه "مع إطلاق هذه الشركة ... فمن المتوقع أن تتمكن من أداء دورها في تسهيل التجارة بين إيران وإوروبا في ظل التعاون مع نظيرتها الأوروبية، وأن تكون مؤثرة في رفع القيود الناجمة عن إجراءات العقوبات الأمريكية"، معربا عن تطلعه إلى تفعيل الآلية على وجه السرعة.

وتم تأسيس الآلية المالية الايرانية برأسمال قدره مليار دولار، وسيتم رفده بالمصادر المالية اللازمة بما يتناسب مع حجم أنشطته.

وأطلقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الآلية المعروفة باسم "إنستكس" في نهاية يناير الماضي في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الموقع في عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها لعقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وكان دبلوماسيون أوروبيون أشاروا إلى أن الآلية الأوروبية لا يمكن أن تعمل حتى يتم إقامة كيان مقابل في الجمهورية الإسلامية، وتتيح آلية "إنستكس" التجارة دون معاملات مالية مباشرة.