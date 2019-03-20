الأربعاء 20 مارس 2019 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في التصميم الجديد لقميص المنتخب المصري لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

الحكومة الماليزية تقرر إنشاء محكمة خاصة للفساد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 10:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مارس 2019 - 10:07 ص

قال رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد إن الحكومة الماليزية تقترح إنشاء محكمة خاصة للفساد من أجل التركيز على القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد ومنحها الاهتمام بشكل خاص.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مهاتير قوله خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة لمكافحة الفساد إن الاجتماع قد اتخذ قرارا بشأن إنشاء المحكمة الخاصة لأن المحاكمة في قضايا الفساد يُنظر إليها على أنها محاكمة عادية دون إعطاء حق أولوية. مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل في عملية المحاكمة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إنشاء المحكمة الخاصة يتطلب سن بعض القوانين لأن ذلك سيغير طبيعة المحاكم، بحسب مهاتير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك