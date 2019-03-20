الحكومة الماليزية تقرر إنشاء محكمة خاصة للفساد

قال رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد إن الحكومة الماليزية تقترح إنشاء محكمة خاصة للفساد من أجل التركيز على القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد ومنحها الاهتمام بشكل خاص.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مهاتير قوله خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة لمكافحة الفساد إن الاجتماع قد اتخذ قرارا بشأن إنشاء المحكمة الخاصة لأن المحاكمة في قضايا الفساد يُنظر إليها على أنها محاكمة عادية دون إعطاء حق أولوية. مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل في عملية المحاكمة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إنشاء المحكمة الخاصة يتطلب سن بعض القوانين لأن ذلك سيغير طبيعة المحاكم، بحسب مهاتير.