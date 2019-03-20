المحكمة الدولية تقضي بالسجن مدى الحياة بحق القائد الصربي السابق رادوفان كاراديتش

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة اليوم الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة بحق القائد الصربي السابق رادوفان كاراديتش -73 عاما- وذلك حسبما أعلنت المحكمة في إطار نظرها الطعن الذي قدمه كاراديتش ضد حكم سابق بسجنه 40 عاما.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في الاتحاد اليوغسلافي السابق، حكمت على كاراديتش في العام 2016 بالسجن مدة 40 عاما، لتورطه في مذبحة سربرينيتشا عام 1995 التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف مسلم، بالإضافة إلى 9 إدانات أخرى ترتبط بارتكابه جرائم حرب، من بينها قيامه بفرض حصار على سراييفو استمر لنحو أربع سنوات وأسفر عن مصرع حوالي 10 آلاف شخص خلال، عمليات القصف والقنص الذي كانت تنفذها قواته.

وكان كاراديتش اعتقل في حافلة قرب العاصمة الصربية، بلغراد، في العام 2008 بعد مطاردة استمرت أكثر من عشر سنوات، وكان حينها يحمل أوراقا وبطاقة هوية مزيفة يعمل في عيادة خاصة متخفيا تحت شعر أبيض ولحية بيضاء كثيفة وطويلة، مدعيا أنه رجل غير صربي، ويعمل في مجال الطب البديل، مستفيدا من خلفيته الطبية ويتنقل تحت اسم دراغان بابيتش.