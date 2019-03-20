زعماء حزب الشعب الأوربي يقترحون رسميا تعليق عضوية «فيدس» المجري

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اقترح زعماء حزب الشعب الأوروبي- يمين وسط- رسميًا تعليق عضوية حزب فيدس اليميني المتطرف في المجر بالتكتل، حسبما أفادت عضوة الحزب إسثير دي لانج.

وسيدخل هذا التعليق حيز التنفيذ حتى يقرر مجلس "رجال حكماء" بقيادة رئيس المجلس الأسبق هيرمان فان رومبوي أن "فيدس" يفي بعدد من المتطلبات تؤهله للعودة إلى حزب الشعب الأوروبي.

ولن يشارك حزب "فيدس" في الشؤون الحزبية مثل الاجتماعات وتصويت القيادات، إلى أن يفي بالمتطلبات.

ويؤيد التحالف المسيحي في ألمانيا،والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، تعليق عضوية "فيدس" الذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.