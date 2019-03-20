مسؤول أوروبي: لم نتلق أي طلب من بريطانيا لإرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

صرح مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، بأن الاتحاد لم يتلق بعد أي طلب بريطاني لإرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر أن يبحث فيه قادة دول الاتحاد أي طلب للإرجاء.

وقال المسؤول: "حتى هذه اللحظة لا يوجد طلب رسمي من المملكة المتحدة لإرجاء المفاوضات وفقا للمادة 50"، في إشارة إلى المادة التي تنظم خروج بريطانيا من التكتل.

وأضاف: "مرة أخرى، يتعين علينا إبداء الصبر"، معربا عن أمله في أن يتم خلال محادثات يوم غد، على أقصى تقدير، توضيح ما إذا كانت بريطانيا لا تعتزم طلب الإرجاء.