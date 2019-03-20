القبض على رجلين بعد وفاة 3 شبان في احتفالات يوم القديس باتريك في ايرلندا

اعتقلت الشرطة في ايرلندا الشمالية، الثلاثاء، رجلين للاشتباه في ارتكابهما تهمة القتل غير العمد، وذلك عقب وفاة ثلاثة من الشباب في حادث دهس تم الإبلاغ عنه في احتفالات يوم القديس باتريك.

وقالت دائرة الشرطة في ايرلندا الشمالية على موقع تويتر ، إن رجال المباحث الذين يحققون في مقتل فتاة /17 عامًا /وشابان يتراوح عمرهما بين 16 و 17 عامًا في فندق جرينفيل في كوكستاون مساء الأحد الماضي، قد اعتقلوا رجلين يتراوح عمرهما بين 52 و 40 عاما للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل غير عمد.

وأضافت شرطة ايرلندا إن الرجلين لا يزالان رهن الاحتجاز.

وفي بيان صدر في وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس المباحث ريموند موراي إن الكاميرات الأمنية أظهرت اصطفاف نحو 400 شخص في طوابير لدخول الفندق وقت وقوع الحادث.