مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم لطالبان

أعلن مسؤولون في باكستان، اليوم الأربعاء، أن ستة جنود قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون متشددون تابعون لطالبان نقطة تفتيش شبه عسكرية في إقليم بلوشيستان جنوب غربي البلاد.

وقال مسؤول الشرطة نسيم شاه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجمين الذين كانوا مسلحين ببنادق هجومية وقنابل يدوية هاجموا نقطة التفتيش في منطقة لورالاي النائية ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وأضاف شاه أن جميع الجنود الستة ، وهم من القوات شبه العسكرية ، كانوا يديرون الموقع وقتلوا فى الهجوم .

وأعلن متحدث باسم طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم ، قائلا إنه تم تنفيذه انتقاما لمقتل مسلحين عند نقطة التفتيش نفسها قبل فترة .

وقال محمد خراساني المتحدث باسم طالبان في رسالة إلى الإعلام :"هذا تذكيرنا لجميع أعدائنا بأننا سننتقم لأفرادنا".

يشار إلى أن لورالاي هي جزء من بلوشيستان ، حيث أنشأت الصين ميناء في أعالى البحار كجزء من مشروع لها تبلغ تكلفته 62 مليار دولار لإنشاء طريق تجاري بري وبحري عبر باكستان للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في المستقبل.

وتراجع العنف في باكستان منذ أن شنت قوات الأمن سلسلة من الهجمات ضد المتشددين الإسلاميين في عام 2014 ، لكن أجزاء من بلوشيستان لا تزال مضطربة.