لو دريان: فرنسا لا تعرف كثيرا عن خطط أمريكا في سوريا

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن بلاده، إحدى الدول الرئيسية المساهمة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، لم تتلق أي ردود على أسئلتها بشأن مطالب الولايات المتحدة من باريس وآخرين المساعدة في تأمين شمال شرق سوريا.

وزارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي واشنطن يوم الاثنين بهدف الحصول على تفاصيل من المسؤولين الأمريكيين بشأن فكرة إقامة ومراقبة منطقة آمنة يجري التفاوض عليها في شمال شرق سوريا، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر بسحب الجزء الأكبر من نحو 2000 جندي أمريكي في سوريا بعد هزيمة متشددي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال لو دريان: "ذهبت (وزيرة الدفاع) بارلي إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الأمريكيين والحصول على ردود على أسئلة مختلفة مثل : هل سيتم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي؟ ما هو مدى وحدود وجوده؟ ماذا ستكون المهمة؟ وما هي الإمكانيات والقدرات؟".

وأضاف: "لم نحصل على أجوبة حتى الآن... على أساس هذه المعلومات التي لم نحصل عليها بعد سيحدد الرئيس (إيمانويل ماكرون) إمكانية وجود مساهمة فرنسية".

ومنذ أعلن ترامب قراره بشأن سحب القوات أقنعه المستشارون بالإبقاء على نحو 400 جندي أمريكي مقسمين على منطقتين مختلفتين في سوريا.