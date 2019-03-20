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ضرب زلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر منطقة "آجي بايام" بولاية دنيزلي غربي تركيا، اليوم الأربعاء.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز عربية"، غير أنها لم تشر ما إذا كان الزلزال تسبب في وقوع أضرار أو إصابات.