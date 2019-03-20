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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية دنيزلي غربي تركيا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 10:09 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مارس 2019 - 10:09 ص

ضرب زلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر منطقة "آجي بايام" بولاية دنيزلي غربي تركيا، اليوم الأربعاء.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز عربية"، غير أنها لم تشر ما إذا كان الزلزال تسبب في وقوع أضرار أو إصابات.

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