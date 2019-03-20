الآلاف يطالبون بتحسين سلامة الطرق بعد وفاة طالب دهسته حافلة في بنجلاديش

تظاهر آلاف الطلاب في شوارع مدينة دكا، عاصمة بنجلاديش، اليوم الأربعاء، للمطالبة بتحسين سلامة الطرق بعد أن دهست حافلة طالبا جامعيا، في مدينة شهدت مؤخرا فقط احتجاجات ضد سوء سلامة الطرق.

وأغلق المتظاهرون، الكثير منهم كانوا يحملون لافتات، التقاطعات في أماكن مختلفة بالمدينة، مما تسبب في اختناقات مرورية شديدة. وافترشوا أيضا الشوارع، تحت أشعة الشمس الحارقة وهم يهتفون بشعارات "نريد العدالة".

وكتب على لافتة: "لا تتركوا دم شقيقي يذهب سدى".

وكانت حافلة ركاب قد دهست أبرار أحمد شودري/20 عاما/، وهو طالب بالسنة الأولى بجامعة

المهنيين في بنجلاديش، في معبر للمشاة أمس الثلاثاء.

يذكر أنه في عام 2018، خرج مئات الآلاف من الطلاب إلى الشوارع للمطالبة بتحسين سلامة الطرق بعد أن دهست حافلة شخصين على طريق مطار مزدحم في دكا.

واستمرت المظاهرات من 29 يوليو حتى 8 أغسطس.