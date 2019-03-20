وزارة الخارجية توفد قافلة طبية إلى جيبوتي الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أنها ستقوم عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وبالتعاون مع جامعة أسوان بإيفاد قافلة طبية وجراحية إلى جمهورية جيبوتي في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ مارس الجاري، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة في جيبوتي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الخارجية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتقديم المساعدات ونقل الخبرات للدول الأفريقية الشقيقة.

ومن المقرر أن تضم القافلة، التي يرأسها وكيل كلية طب جامعة أسوان مجموعة من الأطباء في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة وطب وجراحة العيون والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، لتقديم الخدمات الطبية لأبناء الشعب الجيبوتي، فضلا عن نقل الخبرات للأطباء في البلد الشقيق.