خبراء يتوقعون خفض ألمانيا أكثر من 40% من الانبعاثات الكربونية بسبب كورونا

يتوقع خبراء أن تتمكن ألمانيا من قطع شوط جيد في تحقيق أهداف حماية المناخ الخاصة بهذا العام بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال مدير مركز "أجورا" للأبحاث، باتريك جرايشن، اليوم الجمعة في برلين إنه وفقا لحجم الأزمة يمكن لألمانيا أن تخفض انبعاثاتها الكربونية هذا العام ليس فقط كما كانت تسعى إلى 40%مقارنة بنسب عام 1990، بل أيضا لنسب تصل إلى 45%.

وفي الوقت نفسه، حذر جرايشن من انهيار الاستثمارات في التكنولوجيات الصديقة للبيئة على خلفية أزمة كورونا، ما يضر بالمناخ على المدى البعيد، مناشدا الأوساط السياسية بمواجهة أي عجز محتمل في استثمارات هذا المجال وتطبيق حزمة إجراءات لنمو اقتصادي محفز لحماية المناخ.

وذكر جرايشن أنه من المتوقع حدوث تراجع ملحوظ في الانبعاثات الكربونية الناجمة عن النقل والصناعة في ظل إجراءات الحد من الاختلاط الاجتماعي لمكافحة الوباء، مشيرا إلى أن سيارات الأفراد تُنتج نحو 60% من الانبعاثات الكربونية في ألمانيا.

وأوضح جرايشن أن الانبعاثات الكربونية تراجعت بمقدار 20 مليون طن في مجال إنتاج الكهرباء في الربع الأول من هذا العام بسبب دفء الطقس، ذلك إلى جانب انخفاض أسعار الغاز، ما ساهم في الضغط السلبي على نشاط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.