السعودية تعلق جميع رحلات الطيران الداخلي والمواصلات لمدة 14 يوما

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت لمكافحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" ان الحكومة قررت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص.

وقال المسؤول أنه تقرر أيضا تعليق حركة الحافلات بأشكالها، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية.

كما تقرر وقف نشاط سيارات الأجرة لذات المدة باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.

كما يتم تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين، واستمرار قطارات النقل التجاري واستمرار تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية.

واستمرار عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.

ونص القرار على مراعاة ألا يشمل التعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وأن يكون ذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة كافة.