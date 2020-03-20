أسهم أوروبا وأمريكا تتجه للتعافي بعد قرارات البنوك المركزية الطارئة لمواجهة كورونا

تعافت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية خلال تعاملات، أمس الخميس، وارتدت لتتداول في النطاق الأخضر وتمحي بعض من خسائرها التي تكبدتها خلال الجلسات الماضية، فيما استمرت الأسواق الآسيوية في تكبد خسائر قوية، وأغلقت عند أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف السنة.



وأسهمت القرارات التي اتخذتها البنوك المركزية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دفع الأسواق نحو تسجيل مكاسب، وعزز ذلك أيضًا من قوة الدولار الأمريكي وتعافى المعدن الأسود من خسائره التي سجلها أمس الأربعاء بعد انخفاضه بنسبة 24.4% إلى تسجيل أعلى مكسب يومي له على الإطلاق.



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في ختام التعاملات بمقدار 188.27 نقطة، بما يوازي 0.95%، ليصل إلى 20087.19 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بمقدار 11.29 نقطة، بما يوازي 0.47%، ليصل إلى 2409.39 نقطة، وأضاف مؤشر "ناسداك" لأسهم قطاع التكنولوجيا ما قيمته 160.73 نقطة، بما يوازي 2.30%، ليصل إلى 7150.58 نقطة.



وشهد سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك "وول ستريت" اضطرابات خلال الجلسة، حيث ارتفع "داو جونز" الصناعي بما قيمته 401 نقطة، أو 2%، بعد انخفاضه بأكثر من 700 نقطة بعد فترة وجيزة من الافتتاح وارتفع بأكثر من 500 نقطة بالقرب من منتصف الجلسة.



وانخفض مؤشر التقلب، وهو مقياس توقعات الأسواق بشأن تقلبات أسعار الأصول عن الثلاثين يومًا القادمين أو كما يدعيه البعض مؤشر الخوف، بنسبة 7% يوم الخميس ليصل إلى حوالي 71.



وأظهرت مؤشرات سوق "وول ستريت" أن الارتفاع الذي سجله مؤشر "داو جونز" الصناعي من 20 ألف نقطة إلى 29 ألف نقطة استغرق 790 يومًا، فيما خسر نفس القيمة في 43 يومًا فقط.



وفي الأسواق الأوروبية، ارتفعت مؤشرات الأسهم بدعم إعلان البنك المركزي الأوروبي عن تدابير تحفيزية جديدة وهي شراء سندات مالية من القطاعين العام والخاص بقيمة 750 مليار يورو، بالإضافة إلى إعلان بنك إنجلترا عن خفض سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس، وزيادة حيازته من السندات الحكومية البريطانية وسندات الشركات من الدرجات الاستثمارية غير المالية بحوالي 200 مليار جنيه إسترليني في ظل تخوف المستثمرين من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي جائحة "كوفيد 19".



وأغلق مؤشر "ستوكس يوروب 600"، مؤشر أسهم الشركات الأوروبية الكبرى، على ارتفاع بمقدار 8.14 نقطة بما نسبته 2.91% مسجلا 287.80 نقطة، كما صعد مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" البريطاني حوالي 71.03 نقطة بما يوازي 1.40% ليسجل 5151.61 نقطة.



وامتد الارتفاع إلى مؤشر "داكس" الألماني ليصل إلى 8610.43 نقطة رابحا 168.72 نقطة بما يعادل 2%، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بمقدار 100.66 نقطة، ما نسبته 2.68% ليصل إلى 3855.50 نقطة، وارتفع مؤشر "فوتسي إم آي بي" الإيطالي نحو 346.49 نقطة بنسبة 2.29% مسجلا 15466.97 نقطة.



وسجل مؤشر "ايبكس 35" الإسباني صعودًا بنسبة 1.93%، ليصل إلى 6395.80 نقطة منخفضا 121 نقطة.



أما في آسواق آسيا، فقد تسببت عمليات بيع مذعورة بسبب الوباء التاجي في دفع بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم خشية إغلاق الأسواق، وتخلت الأسواق عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بدعم الإجراءات التحفيزية الهائلة التي اتخذتها البنوك الرئيسية في العالم لطمأنة المستثمرين.



وتسببت مخاوف المستثمرين في إغلاق مؤشر "نيكي" القياسي عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، بعدما حقق مكاسب في وقت سابق من الجلسة بنسبة تصل إلى 2.6%، وأغلق عند مستوى 16552.83، بانخفاض نسبته 1.04%، وهو أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2016.



وخسرت أسهم المجموعة التكنولوجية ما نسبته 10.9%، فيما سجل مؤشر "تي.إس.إي" لصناديق الاستثمار العقاري التحرك الأبرز، حيث نزل 16.8 بالمئة، وهي أكبر نسبة مئوية للتراجع في يوم واحد على الإطلاق، ليصل إلى أدنى مستوى في سبع سنوات عند 1169.96 نقطة.



واستمر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا في تسجيل أداء أفضل من "نيكي"، حيث أغلق على صعود بنسبة 0.97% عند 1283.22 نقطة، لكنه تخلى أيضا عن مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة، حيث ارتفع بأكثر من 3% بعدما كشف البنك المركزي الأوروبي عن برنامج لشراء الأصول بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار).



أما في سوق المعدن الأسود، فقد أغلقت العقود الآجلة للنفط تعاملات، اليوم، على ارتفاع بنسبة 24% تقريبًا لتُسجل بذلك أكبر ارتفاع لها في يوم واحد على الإطلاق، بدعم القرارات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية والحكومات لتعزيز الاقتصاد العالمي في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الطاقة.



وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم أبريل بمقدار 4.85 دولار، بما يوازي 23.8%، ليصل إلى 25.22 دولار للرميل في بورصة نيويورك، ليُسجل بذلك أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق استنادًا إلى البيانات التي تبدأ منذ مارس 1983، وفقًا لبيانات سوق "داو جونز".



وفي سوق المعدن النفيس، فقد أسهمت القرارات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية الرئيسية في العالم من أجل دعم الاقتصاد العالمي الذي عانى من خسائر حادة خلال الفترة الأخيرة بسبب الفيروس التاجي في دعم العقود الآجلة للذهب ودفعها للتعافي من أدنى مستوى لها في عام، بعد تسجيلها انخفاضًا نسبة 3% في جلسة أمس الأربعاء.



وأغلقت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل على ارتفاع طفيف بلغت قيمته 1.40 دولار، بما يوازي 0.1%، ليصل إلى مستوى 1479.30 دولار للأوقية، بعدما ارتفعت إلى 6% في وقت سابق من الجلسة.