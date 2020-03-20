تسجيل 3 إصابات بكورونا على متن سفينة سياحية في سيدني

أعلنت السلطات الصحية في أستراليا، اليوم الجمعة، إصابة راكبين وأحد أفراد طاقم سفينة سياحية رست في مدينة سيدني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت السفينة روبي برنسيس، التي تحمل على متنها 2700 راكب، بالإضافة إلى طاقم يتكون من 1100 فرد، قد رست في مدينة سيدني يوم أمس الخميس بعد رحلة بحرية حول نيوزيلندا.

وعندما وصلت السفينة إلى الميناء، أجرى الأطباء فحوصات على 13 شخصًا على متنها إثر شعورهم بتوعك.

وسمح للباقين بالعودة إلى منازلهم وتم إبلاغهم بالحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا، وقالت السلطات الصحية إن نتائج فحوصات ثلاثة أشخاص بكورونا كانت إيجابية.

وقال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد للصحفيين اليوم "جاء اثنان من الفحوص الإيجابية الثلاثة لراكبين على متن السفينة".

وتم نقل الراكبين مباشرة إلى مستشفى في سيدني، وكان الشخص الثالث عاد إلى منزله في تسمانيا لكن تم نقله إلى المستشفى بعد شعوره بالمرض اليوم الجمعة.

وأجبر فرد الطاقم المصاب بالبقاء على متن السفينة الموجودة الآن قبالة السواحل الجنوبية لمدينة سيدني، حيث توجد خمس سفن سياحية أخرى على متنها أفراد الطاقم فقط.

وأضاف هازارد أن مسؤولي الصحة تواصلوا مع ركاب السفينة ال 700ر2 الذين عادوا إلى منازلهم بعد الرحلة البحرية للتأكد من التزامهم بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا المفروض على جميع الأشخاص القادمين من الخارج.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في أستراليا حتى اليوم الجمعة إلى سبع حالات، فضلا عن أكثر من 700 حالة إصابة.

واعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، سيُسمح فقط للمواطنين الأستراليين أو المقيمين الدائمين أو أولئك الذين لديهم أي من أفراد أسرهم المباشرين، بدخول البلاد.

وفي الوقت نفسه، نصح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، المواطنين بالإبقاء على مسافة 4 أمتار مربعة بين بعضهم بعضا في الأماكن المغلقة لكبح انتشار الفيروس.

وقال موريسون للصحفيين اليوم "نفرض هذه القواعد لإبطاء انتشار فيروس كورونا وفقا لنصيحة خبراء الصحة".

وأضاف موريسون إن المدارس ستظل مفتوحة رغم النصائح بالإبقاء على مسافات متباعدة بين الأشخاص، مشيرا إلى أن قطاع السياحة والفنادق سيتضرر بشدة.

كما أعلن موريسون عن تأجيل الموازنة الاتحادية من منتصف مايو، حتى أكتوبر بسبب "حالة الغموض الكبيرة".

وتابع رئيس الوزراء الأسترالي بالقول إن الأزمة ستستمر 6 أشهر، على الأقل، لكنها قد تطول.

وحذر موريسون الأستراليين من توقع زيادة حالات الإصابة بالفيروس، لكنه أكد أن هناك مخرج للأزمة.