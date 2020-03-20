أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة، قامت هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بتطهير المئات من المصالح الحكومية خلال الفترة من 14 إلى 20 مارس الجاري.

جاء ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي أكد أن هناك توجيها من وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا.

وتضمن تقرير هيئة الخدمات البيطرية المواقع التي تم تطهيرها على مستوى الجمهورية والتي شملت ديوان عام مديرية الطب البيطري والمباني والمكاتب والمساحات المحيطة التابعة لمديرية الطب البيطري، والوحدات البيطرية التابعة للمديرية- كلية الدراسات الاسلامية بأسوان، إضافة إلى ديوان عام مديرية الطب البيطري بالسويس وبورسعيد.

كما قامت الخدمات البيطرية بتطهير حي منشأة ناصر بالقاهرة، جهاز مدينة 15 مايو، مديرية التربية والتعليم حي الوايلي العباسية، مديرية التضامن الاجتماعي بحي عابدين، مديرية التموين بالسيدة زينب، مجازر اللحوم بالقاهرة (المجزر الآلي بالبساتين، مجازر المرج، مجزر طرة، مجزر حلوان)، جهاز مدينة الشروق، مبني جهاز مدينة الشروق، بعض المباني الحكومية بمدينة الشروق، مخر السيول في مدينة 15 مايو والمباني المجاورة، منطقة الزرايب كاملة بحي منشأة ناصر، جميع مجازر الدواجن بالقاهرة، مقر حي حلوان، جهاز مدينة القاهرة الجديدة وسوق العبور بالسلام 2.

وتم أيضا تعقيم وتطهير إدارة أشمون البيطرية، إدارة بركة السبع، إدارة شبين الكوم، إدارة السادات، إدارة تلا بمحافظة المنوفية، فضلا عن مجزر كوم حمادة، مديرية الطب البيطري، إدارة إيتاي البارود البيطرية، إدارة كوم حمادة البيطرية، إدارة دمنهور، إدارة ادكو البيطرية وبعض الوحدات البيطرية، مساجد (المحجة البيضاء ومسجد النور) وكنيسة (الرسولين بطرس وبولس والسيدة العذراء مريم بالنوبارية) ومدخل مدينة النوبارية، مجمع الإدارات النوبارية، مجمع البنوك، المقاهي والكافيهات بالنوبارية، إدارة تأمين الطرق بالنوبارية، وحدة الإطفاء بالنوبارية، قسم شرطة النوبارية، المستشفي العام بالنوبارية، نقطة شرطة أبو بكر الصديق بالنوبارية، الشهر العقاري بالنوبارية بمحافظة البحيرة.

وفي محافظة الإسماعيلية، قامت الخدمات البيطرية بتطهير ديوان إدارة التل الكبير البيطرية، ديوان إدارة مركز الإسماعيلية البيطرية، ديوان إدارة القنطرة شرق البيطرية، ديوان عام المديرية، ديوان إدارة أبوصوير البيطرية، ديوان إدارة القنطرة غرب البيطرية، ديوان إدارة فايد البيطرية، مديرية الأمن بالإسماعيلية، شرطة البيئة والمسطحات، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، مبني الإذاعة والتليفزيون.

وبالنسبة لمحافظة الوادى الجديد، تم تعقيم ديوان عام مديرية الطب البيطري، الإدارة البيطرية بالخارجة و6 وحدات تابعة للإدارة البيطرية بالداخلة و11 وحدة بيطرية تابعة لها، الخارجة (قصر ثقافة مدينة الخارجة - بنك الائتمان الزراعي - مديرية الشباب والرياضة - الثقافية الجماهرية بموط)، الفرافرة (الإدارة البيطرية و5 وحدات تابعة - الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة)، مديرية القوي العاملة الخارجة، قصر ثقافة الفرافرة وباريس والداخلة، الإدارة البيطرية بباريس والمجزر، الإدارة البيطرية ببلاط، الوحدة البيطرية ببلاط (3)، جميع مساجد مدينة الخارجة وقراها (325 مسجدا).

وفي محافظة مطروح، قامت الوزارة بتطهير ديوان عام مديرية الطب البيطري، ديوان عام المحافظة، المطافئ، جميع الوحدات البيطرية، مديرية الأمن، مديرية الطب البيطري، الحماية المدنية، مديرية التربية والتعليم، مكتب البريد الرئيسي، السنترال العمومي، السجل المدني، الشهر العقاري الرئيسي، قسم الترحيلات، قسم شرطة السلوم.

وفي القليوبية، تم تعقيم ديوان عام مديرية الطب البيطري والإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها، المجازر د، المحافظة، مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية.

وفي البحر الأحمر، تم تطهير ديوان عام مديرية الطب البيطري، الوحدات البيطرية التابعة للمديرية، ديوان مديرية الزراعة، تطهير الكنائس والمساجد، مديريات الخدمية بالمحافظة.

كما قامت الوزارة بتطهير المنشآت الحيوية بمحافظات، الدقهلية، الفيوم، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، الأقصر، شمال سيناء، جنوب سيناء.