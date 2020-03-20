الحكومة الإسرائيلية توافق على إجراءات تقييد الحركة لمكافحة كورونا

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على سلسلة من لوائح الطوارئ التي تقيد تنقل الأشخاص للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة "كجزء من اللوائح ، تم تخفيض وتقييد الأنشطة في الأماكن العامة ، وتم فرض قيود على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة سبعة أيام".

وقالت إن وزارة الصحة سوف تصدر إرشادات مفصلة للشركات والأسواق.

وأضافت "ستظل المظاهرات مسموحا بها ، شريطة الالتزام بلوائح وزارة الصحة وخطوطها الإرشادية".

من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل إلى 677، ويخضع آلاف الأشخاص حاليا للعزل المنزلي.