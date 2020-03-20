أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدد من الحقائق للرد على شائعات فيروس كورونا، وقال في تقرير الشائعات الصادر اليوم منذ قليل إن البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه لا صحة لفرض حظر التجوال بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لا صحة للصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر.

وأكد عدم وجود أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر بسبب فيروس كورونا، والمخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة.

ونفى حدوث نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي، وأن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة.

وتابع أنه لم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة بأي مستشفى في الجمهورية، والمستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات مرضية.

وأكد أنه لم يتم حظر أي من المنتجات الغذائية سواء بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة أخرى نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع مستقر تماماً بكافة الأسواق بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه لم يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، وسيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة إلى بلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.