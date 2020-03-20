بدء التفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر وتدريب العاملين على مكافحة العدوى

قال رئيس غرفة شركات السياحية والسفر بالأقصر ثروت عجمي، إن غرفة المنشآت الفندقية بدأت في التفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة بالمحافظة للتأكد من صحة وسلامة الغذاء، وذلك من خلال إحدى الشركات العالمية، وفي إطار خطة وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية للتفتيش على الفنادق خلال فترة توقف الطيران والتي تستمر حتى نهاية مارس.

وأوضح عجمي، في تصريح اليوم الجمعة - أن الشركة بدأت عملها اليوم بمحافظة الأقصر، وسوف تعمل على تطهير الفنادق والتأكد من صحة ودقة خطوات التعقيم الصحيحة فيها وضمان كفاءتها، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات وقوائم المراجعة الكاملة للتعقيم في الفنادق وإجراء الاختبارات الخاصة بال swamp tests من مناطق انتقائية في الفنادق (غرف الضيوف، الأماكن العامة، المطاعم، والكافيتريات، والأماكن الترفيهية).

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة، ضرورة أن تتولى الشركة القيام بتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى في حالة وجود إصابة في الفندق، عن طريق تدريب العاملين وعمل محاكاة بالعدوى الفيروسية، كما سيتم عمل برامج توعية للعاملين بالفنادق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.