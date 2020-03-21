قال حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية فيل ميرفي اليوم الجمعة، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يقضي بإغلاق جميع الشركات "غير الأساسية" من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد كورونا (كوفيد – 19).

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ميرفي قوله في مؤتمر صحفي في باراموس اليوم الجمعة ، إنه سيعطي المزيد التفاصيل عندما يوقع الأمر غدا السبت.

وقال ميرفي في المؤتمر: "الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على هذا الفيروس المميت هي البقاء حرفيا في المنزل والبقاء بعيدا عن بعضنا البعض".

وفى الوقت ذاته اتبعت ولاية نيويورك ذات النهج، حيث أصدر حاكم الولايات أندرو كومو اليوم الجمعة، أوامره لجميع سكان نيويورك بالبقاء في المنزل خلال الفترة المقبلة.

كما أصدر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم تعليمات مشابهة لسكان الولاية.

وقال عمدة شيكاجو إن تعليمات حاكم ولاية إيلينوي بالبقاء في المنزل لا تعني فرض الإغلاق .