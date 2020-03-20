شرطة الفلبين تسعى إلى تبديد المخاوف من حدوث جرائم أثناء الإغلاق بسبب كورونا

سعت الشرطة الوطنية في الفلبين، اليوم الجمعة، إلى تبديد المخاوف المتنامية لدى المواطنين في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة على جزيرة "لوزون" الرئيسية في البلاد لمدة شهر، وهو الإجراء الذي أدى إلى بقاء الآلاف من دون عمل وبالتالي عدم القدرة على الحصول على المستلزمات الأساسية.

وقال قائد الشرطة الوطنية الجنرال آرتشي جامبوا، إن التقارير التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم حدوث جرائم سرقة وسطو وهجمات تستهدف المواطنين الذين يذهبون لشراء حاجياتهم من مواد البقالة لا أساس لها.

وأضاف: "نحذر الجماهير من نشر أي أخبار زائفة لأنها تضعهم تحت طائلة القانون".

وأوضح أن التحريات، انطلقت لتتبع من وضعوا مثل هذه المنشورات.

وأعرب كثير من المواطنين في الفلبين عن مخاوف في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستجرام وتويتر، إزاء تقارير أفادت بتعرض سيارات للهجوم بغرض سرقة مواد بقالة بعدما جرى تتبع أصحابها، وأيضا الهجوم على منازل.

يشار إلى أن عدد سكان جزيرة "لوزون" حيث تقع العاصمة مانيلا، يصل إلى 60 مليون نسمة، أي حوالي نصف تعداد سكان البلاد، وجرى فرض حالة إغلاق على الجزيرة يوم الاثنين الماضي في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الفلبين إلى 217 حالة، حتى أمس الخميس، وبينها 17 حالة وفاة، كما تعافى 8 مصابين، بحسب وزارة الصحة الفلبينية.