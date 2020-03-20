وزير الصحة اللبناني يشدد على أهمية التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أهمية الالتزام المجتمعي بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحددها الدولة في سبيل منع تفشي فيروس "كورونا"، لاسيما وأن الفيروس أصبح وباء عالميا.

وقال وزير الصحة اللبناني - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب عاصم عراجي، اليوم الجمعة - إن جميع أجهزة الدولة اللبنانية تعمل بتنسيق فيما بينها وعلى كافة المستويات لمكافحة فيروس "كورونا"، مشددا على أهمية التزام اللبنانيين بالتعليمات لمنع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن لبنان لا يزال في المرحلة الثالثة من التعامل مع الفيروس، والتي استدعت إعلان التعبئة العامة الصحية، لافتا في نفس الوقت إلى أن الدولة تتحضر للمرحلة الرابعة التي قد تتطلب استنفارا شاملا حال تفشي الوباء، معربا عن أمله في عدم وصول لبنان إلى هذه المرحلة.

وأضاف قائلا "درجة الالتزام المجتمعي بتعليمات وإرشادات وإجراءات الوقاية هي التي ستحدد مدى تطور الأمور في لبنان.. وفي جميع الأحوال علينا أن نعمل سويا لمواجهة هذه الوباء"، مشيرا إلى أن اللبنانيين ملتزمون بنسبة تقارب الـ 90% بالعزل الصحي الذي أعلنته الدولة.

ولفت حسن إلى أن هناك 1135 سريرا في وحدات العناية المركزة في حالة جاهزية، وأنه في حالة انتشار الفيروس بصورة وبائية في لبنان ستكون هناك حاجة لتوفير المزيد من أجهزة التنفس الصناعي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة في البرلمان عاصم عراجي، إن هناك 12 مستشفى مجهزة لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا"، وأنها تتوزع في كافة المناطق اللبنانية، وذلك إلى جانب مستشفى رفيق الحريري المخصصة كمركز رئيسي للتعامل مع الإصابات بالفيروس.