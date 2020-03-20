مستقبل وطن المنيا يطلق حملات توعوية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا

أكدت أمانة إعلام حزب مستقبل وطن بالمنيا، بأن أمانة الحزب، تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، قامت بإطلاق فرق التطهير وحملات التعقيم ، بجميع مراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام.

ففى مركز بنى مزار قامت الأمانة حملة التحصين والتطهير ضد فيروس كورونا المستجد، كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس، حيث تم تطهير وتعقيم شارع الجمهورية وبورسعيد وبعض الشوارع الجانبية ومركز الشرطة ، بالإضافة إلى توزيع كمامات على عدد من المواطنين.، كما تم تكوين فرق من شباب الحزب، لتعقيم وتطهير الأماكن العامة.

وفى أبو قرقاص تم تعقيم وسائل المواصلات بكافة المواقف وكذلك توعية السائقين بضرورة وجود مواد التعقيم داخل السيارة ، كما تم تعقيم عدد من المساجد والكنائس بقريتي الكرم ومنهري.

وفى مركز المنيا قامت أمانة التواصل الاجتماعى بتطهير وتعقيم جميع منازل ومساجد قرية طوة ، كما ستقوم امانة الشباب بتوزيع المطبوعات التي تم توفيرها على المواطنين بالقرى.

أما في ملوي، قامت أمانة الحزب بتعقيم نقابة المعلمين ومقر الحزب وسيتم تعقيم دور العبادة والمدارس والمصالح الحكومية.

وفى مركز ملوى تم تعقيم مراكز الشباب ودور العبادة والكنائس وبعض المصالح الحكومية، كما اطلقت امانة الحزب بمركز مطاى حملة التعقيم والتطهير وذلك من خلال تطهير الكنائس والمساجد بقرى منبال وابو حسيبة وبردنوها ونشر بنرات للتوعية.

وفى مركز ديرمواس و العدوة ومغاغة تم تطهير دور العبادة وتوزيع نشرات لطرق الوقاية ومواجهة الفيروس ، وعمل بانرات للتوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا تصدرت مداخل ومخارج المجالس القروية والميادين العامة.

وفى سمالوط وبندر المنيا تم توفير جميع المستلزمات اللازمة لبدء عمليات التطهير والتعقيم وتجهيز فرق عمل من أمناء الشباب والعمل الجماهيرى وسيارات للمرور على جميع القرى بالمركز والبدء فى عمليات التطهير بجميع الأماكن الحيوية بالمدينة والمساجد والكنائس.

من جانبه، أكد أمين الحزب بالمنيا، على ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة الأسطح التي نتعامل معها بشكل يومي.