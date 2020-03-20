رئيس الوزراء البريطاني يدعو المطاعم والحانات والمسارح والنوادي لإغلاق أبوابها

دعا رئيس الوزراء البريطاني، مساء اليوم الجمعة، المطاعم والحانات والمسارح والنوادي لإغلاق أبوابها بدءا من الليلة لمنع تفشي كورونا، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت مساء اليوم الجمعة عن 39 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في إنجلترا إلى 167 شخصا.

وأكدت خدمة الصحة الوطنية البريطانية أن أعمار الضحايا تتراوح بين 50 و99 عاما، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون من مشاكل صحية أخرى.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة البريطانية، سجلت في المملكة المتحدة 3269 إصابة بفيروس كورونا.