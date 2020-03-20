الرئيس الفرنسي: نحن في سباق ضد فيروس كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن بلاده اتخذت إجراءات استثنائية في بداية أزمة فيروس "كورونا" لاستيعاب موجته الأولى، لكننا بدأنا الآن سباقا ضد الفيروس.

وأضاف ماكرون ـ في مستهل اجتماع لإدارة الأزمة بوزارة الداخلية بباريس حول وباء "كورونا"، وفقا لقناة "فرانس 24" - "نحن في بداية هذه الأزمة، اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب موجته الأولى، لكننا بدأنا سباقا ضد الفيروس".. وتابع "يجب أن نتحرك لنعيد تنظيم أنفسنا طوال الوقت، نحن في حاجة للتكهن".

وتعيش فرنسا اليوم، رابع أيامها تحت الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من تفشي الوباء على أراضيها بعدما صارت ثالث بلد أوروبي متضرر بعد البلدين الجارين إيطاليا وإسبانيا.