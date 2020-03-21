تراجع الأسهم بالسوق الأمريكية مع تعرض أجزاء كبيرة من البلاد للشلل

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تراجعت أسعار الأسهم بالأسواق الأمريكية بحوالي 4 بالمئة اليوم الجمعة، منهية أسبوعا متقلبا من التعامل شهد انهيارا للسوق جراء المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية ببورصة نيويورك بأكثر من 36ر4 بالمئة، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 34ر4 بالمئة.

وخسر مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا 79ر3 بالمئة من قيمته.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الأسهم الأمريكية وسعت مدى خسائرها إلى أدنى مستوياتها التي سجلتها يوم أمس الخميس.

وقالت إن مؤشر ستاندرد آند بورز شهد أكبر انخفاض خلال أسبوع بلغت نسبته 15 بالمئة هذا الأسبوع منذ أكتوبر عام 2008.

وكانت الأسواق قد استهلت تعاملات اليوم عند منطقة إيجابية وسط إعلانات بإغلاق الحدود الأمريكية وحالات إغلاق في نيويورك.