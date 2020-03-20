ارتفاع معدلات تسجيل طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 12%

كشف مكتب الاحصائيات الأوروبي (يوروستات) عن ارتفاع معدلات تسجيل طالبي اللجوء في دول الاتحاد بنسبة 12 % في عام 2019، مقارنة بالعام السابق.

وبحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية اليوم الجمعة، لم يذكر المكتب في أحدث تقاريره المنشورة اليوم، أن الأعداد المتقدمة بطلبات اللجوء، رغم ارتفاعها، لا تزال بعيدة كل البعد عن الأعداد المسجلة عام 2015، حيث"تراجع العدد الإجمالي بمعدل النصف تقريباً".

وأفاد التقرير أن عدد المتقدمين بطلبات لجوء في الدول الأوروبية بلغ 612700 شخص عام 2019، مقابل 549 ألفا في عام 2018.

ولا يزال السوريون والأفغان يحتلون رأس قائمة المتقدمين بطلبات اللجوء في أوروبا، بينما قفز مواطنو فنزويلا من المركز الخامس عام 2018 إلى الثالث في2019 بحسب التقرير.

ويفضل 23% من طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في ألمانيا، مقابل 20% في فرنسا، و19% في إسبانيا.

وقالت وكالة آكي، إن بعض الدول سجلت انخفاضاً ملحوظاً في تلقي طلبات اللجوء مثل إيطاليا، التي سجلت سلطاتها المعنية طلبات لجوء أقل بنسبة 34 % ما بين عامي 2018-2019، ما يعني أن 6% فقط من طالبي اللجوء فضلوا إيطاليا على غيرها من الدول العام الماضي.

وينطبق الأمر على ألمانيا التي شهدت تراجعاً في طلبات اللجوء بنسبة 12%، في حين واصلت الطلبات ارتفاعها بشكل متفاوت في باقي الدول الأعضاء.