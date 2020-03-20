ترامب يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، مجددا تأكيده بأن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب ضد الفيروس.

وأكد ترامب - في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا - أن بلاده تنسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن واشنطن أغلقت المدارس وأوقفت دفع القروض وقامت بتغيير مواعيد تحصيل الضرائب.

وطالب الرئيس الأمريكي السماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات من دون إضافة فوائد عليهم، كما أشار إلى أنه سيتم درس منح الموظفين أجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

ولفت ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين، مشددا على أن بلاده ستنتصر في هذه الحرب وستتعلم الكثير من هذه الأزمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الفيدرالية سوف تساعد الولايات عن طريق تقديم المعونات الطبية الحيوية، وترسل الملايين من أقنعة الوجه إلى هذه الولايات، مشيراً إلى أن هذه المعونات "ستكون هنا في أقرب وقت وسوف نقوم بشحنهم مباشرة".

ومن جانبه.. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في المؤتمر الصحفي المشترك الذي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الولايات المتحدة تتعاون مع المكسيك لتخفيض عدد الرحلات غير الضرورية عبر حدود البلدين.

وأوضح بومبيو، أن "الرئيس ترامب أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة وكندا اتفقتا سوياً لتقييد حركات التنقل غير الضرورية عبر حدودنا. وسيبدأ ذلك في منتصف الليل"، مضيفاً أن ذلك يستثني العبور للعمل أو الأسباب الضرورية الأخرى.

وأضاف الوزير الأمريكي، أن واشنطن والمكسيك اتفقتا على التعاون في نفس القضية "للحد من انتشار الفيروس".

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف، إن الاتفاق مع كندا والمكسيك لا ينطبق على التجارة، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية ستواصل المراقبة بقوة عبر الحدود.