المغرب: 63 حالة مصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل حالتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، تم تأكيدهما مخبريا بمعهد (باستور-المغرب) والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.



وذكرت الوزارة المغربية - في بيان أمس - أن بذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس المستجد بالمملكة إلى 63 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 307 حالات.



وكانت الوزارة أعلنت - في وقت سابق اليوم - تماثل مواطنة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.