الأطباء تطالب بعدم وصف أية علاجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي

أهابت نقابة الأطباء، جموع الأطباء، بعدم وصف أي علاج لأي مرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي.

كما أهابت النقابة، الأطباء، بعدم نشر أية أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة؛ حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وآثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس وأيضاً تسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير.

وذكرت أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون على تلك العقاقير بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا وبعض الأمراض المناعية.