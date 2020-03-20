الأردن يفرض حظر التجوال اعتبارا من الغد بسبب «كورونا»

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الجمعة، فرض حظر التجوال في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة السابعة صباح غد السبت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال العضايلة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - إنه بناء على أمر الدفاع رقم (2) يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً، ويستثنى من الحظر الجهات المحددة من قبل وزير الدفاع، مشددا على أن من خالف أحكام قانون الدفاع يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة.