الأمم المتحدة في فيينا: ثاني إصابة بكورونا ودعوة الموظفين للبقاء بمنازلهم حتى 13 أبريل

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أبلغ مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا جميع العاملين به باستمرار العمل من المنزل حتى 13 أبريل المقبل استجابة لقرار المستشار النمساوي سباستيان كورتس بتمديد حالة الطوارىء الصحية فى البلاد.

وقال بيان صادر عن المنظمة الدولية اليوم الجمعة أنه ثبت ثاني حالة ايجابية للاصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين فى المقر لموظف يعمل فى مبنىي "أ " ويخضع للحجر الصحي فى المنزل منذ الاسبوع الماضي.

وأشار الى أن الحالة الأولى كانت لموظفة فى خدمات النظافة فى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت الى نصائح منظمة الصحة العالمية والخدمات الطبية فى الأمم المتحدة بالاستمرار في الالتزام بالتدابير العامة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، لا سيما غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.