الأسد وبوتين يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا هاتفيا

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع في سورية بعد توقيع الاتفاق الروسي التركي بداية الشهر الجاري.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية اليوم الجمعة، أن الاتصال شهد التطرق إلى سير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في الخامس من مارس لتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب واستمرار خرق التنظيمات الإرهابية لهذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى العملية السياسية".

وهنأ الرئيس بوتين الرئيس الأسد وعبره الشعب السوري بليلة "الإسراء والمعراج متمنيا لسورية تجاوز المصاعب التي تمر بها، واستعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن".

وكان بوتين قد التقي الرئيس الأسد خلال زيارته لدمشق، مقر القوات الروسية، في 7 يناير الماضي.

وتوصلت روسيا وتركيا في الخامس من مارس الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وسيطرة القوات السورية على مدينة سراقب وأتوستراد حلب – دمشق.