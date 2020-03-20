"محلية النواب" ترجئ زياراتها غير العاجلة حتى منتصف أبريل.. وتطالب بمنح النظافة والتعقيم أولوية في عمل المحليات

أعلن مجلس النواب في بيان أصدره اليوم الجمعة، تأييده الخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل احتواء انتشار فيروس كرونا المستجد والوقاية منه.

وقال المجلس في البيان إنه "يبارك هذه الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الدولة ابتداء من القيادة السياسية التي وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظاً على صحة وسلامة أبناء الوطن معلنة إعطاء الأولوية لصحة المواطنين على أي أمر آخر، وما تلا ذلك من تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعددة اتخذتها الحكومة أهمها تخفيض أعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي المحلات والمولات التجارية تجنيباً لأبناء شعب مصر من احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي استباح معظم دول العالم قويها وضعيفها".

وأشاد المجلس بـ"الأداء الرائع والاستجابة الكريمة لقواتنا المسلحة الباسلة التي ما بخلت بجهد في اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية السريعة بأسلوب احترافي -كعادتها دائماً- لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية والحكومية والتي يرتادها عدد كبير من المواطنين وفي مقدمتها مجلس النواب لضمان تحقيق الوقاية والحماية من أي خطر محتمل"، موجهاً "الشكر والتقدير لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة الذي جعل كل فرد منهم الوطن أغلى من حياته".

وناشد مجلس النواب أبناء شعب مصر الأبي، كل في موقعه، بالبقاء في المنازل، وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة منعا لانتشار الفيروس، كما ناشد المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، وتطبيق تلك الإرشادات، إذ أن درجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل ستساهم في منع انتشار الفيروس والحد منه، وبالتالي تجنب اتخاذ أي تدابير إضافية قد يحتمل اتخاذها لمواجهة هذا المرض واحتوائه نتيجة لذلك. وبالتالي فإن سلوك المواطنين في الأيام المقبلة هو الذي سيحدد الاجابة على هذه التساؤلات".

كما أكد المجلس على اطمئنانه لتوافر السلع الغذائية وإتاحتها للجميع في كل الأوقات، مع وجود احتياطي استراتيجي كافي منها، وبالتالي لا توجد أي ضرورة للشراء غير المبرر الذي يفوق الحاجة.

وختم المجلس بيانه، بالقول: "يهيب المجلس بالمواطنين التحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من تجارب الدول الأخرى ففيها ما يكفي من الدروس المستفادة ".

في سياق قريب، صرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس أحمد السجيني إنه تقرر إرجاء كافة الزيارات الميدانية غير العاجلة والمقررة سلفا بجدول اعمال اللجنة، حتى منتصف شهر أبريل، وذلك اتساقا مع الإجراءات الوقائية التى تم الإعلان عنها من الجهات المتخصصة والمعنية للحد من انتشار فيروس كورونا الذى أصاب العالم أجمع.

وأضاف السجيني في تصريح لمحرري البرلمان: تطالب للجنة جميع المحافظين وقيادات الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات الخدمية بتعديل الخطط التنفيذية ووضع أعمال النظافة وجمع القمامة على رأس الأولويات مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتلك الأعمال وانتهاز فترة وفرصة انخفاض الكثافات المرورية والإغلاق المبكر للمحال العامة بأنواعها، لتكثيف الجهد المبذول فى تحسين كفاءة جمع القمامة ونظافة الشوارع.

كما طالب السجيني، وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق ومعاونة فرق القوات المسلحة فى أعمال التطهير والتعقيم والمكافحة من خلال تكليف الإدارات المتخصصة بالوحدات المحلية للتعاون المخطط، في الإطار نفسه.