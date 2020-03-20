أعلن المتحدث باسم فريق الأزمات الطبية في العاصمة النمساوية فيينا أندرياس هوبر، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، في العاصمة النمساوية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الوفاة في المدينة إلى 6 حالات، وفي النمسا عموما إلى 12 حالة.

وأوضح هوبر، في تصريح مساء اليوم الجمعة - أن الحالتين لرجلين يبلغان من العمر 93 و 76 عاما، وتوفيا بعد معاناة صحية استمرت عدة أيام في إحدى المستشفيات العامة في فيينا.

وعلى صعيد آخر.. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية نشر 1000 جندي إضافي لتكثيف مراقبة الحدود مع دول الجوار.

وأكد وزير الداخلية كارل نيهامر - في مؤتمر صحفي اليوم- أنه جاري بحث نشر 2400 جندي إضافي في الأيام المقبلة؛ لزيادة جهود تأمين الحدود علاوة على توفير الأمن للمجتمع في ظل الظروف الطارئة الراهنة بعد تمديدها إلى 13 أبريل المقبل.