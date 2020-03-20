الإمارات تعلن وفاة حالتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام) إن أحدهما من الجنسية العربية قادم من أوروبا (78 عاما) وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، أما الآخر فمن الجنسية الآسيوية مقيم (58 عاما) وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين.

كما أكدت الوزارة أن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة.

وقالت إن الدراسات المتوفرة عن المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 6ر3 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.