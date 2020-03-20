إعادة نحو 100 ألف ألماني من الخارج إلى بلادهم

أعادت شركات سياحية وشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، بمساعدة الحكومة الألمانية، 96 ألف مواطن ألماني تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب أزمة وباء كورونا المستجد منذ يوم الاثنين الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، اليوم الجمعة في برلين إنه تم تسيير نحو 100 رحلة خاصة لإحضار المواطنين من الخارج، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك عشرات الآلاف من السائحين الألمان عالقين في الخارج.

وذكرت أديبار أن حوالي 144 ألف ألماني أبلغوا وزارة الخارجية في بلادهم منذ يوم الثلاثاء الماضي رغبتهم في العودة إلى ألمانيا.

يُذكر أن الحكومة الألمانية وفرت 50 مليون يورو لرحلات خاصة من أجل إعادة المواطنين العالقين في الخارج.

ويُجرى تسيير الرحلات بصفة خاصة من قبل شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" وكذلك من شركة الطيران منخفض التكاليف "كوندور".