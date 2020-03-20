مقتل 22 من قوات الأمن الأفغانية «بنيران صديقة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 22 من أفراد قوات الأمن الأفغانية حتفهم في ولاية زابل جنوبي البلاد، في هجوم يبدو أن زملاء لهم نفذوه، حسبما صرح عضوان بمجلس الولاية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وقال عضو المجلس "عطا جان حق بيان"، إن الهجوم بدأ قبل الفجر في نقطة حدودية تضم قوات من الجيش والشرطة، واستمر لمدة ساعة.

وذكر "حق بيان" أن 7 من أفراد قوات الأمن وصفوا بأنهم "متسللين" في عداد المفقودين.

ولكنه أوضح أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية وقوع الهجوم، وما هي دوافع مرتكبيه.

ووفقا لعضو المجلس أسد الله كاكار، لقي 8 جنود حتفهم وهم نائمون على يد زملاء لهم، وبدعم من حركة طالبان، وأضاف أن المسلحين استولوا على كميات من الأسلحة والذخيرة أيضا.